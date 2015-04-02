Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

Влез в долговую яму с МФО, сумма порядка 170 тысяч грн по микрокредитам, и 100 тысяч по кредитным картам. Выплачиваю исправно, уже полгода или около того, по сути, работаю на проценты. Просрочек сейчас нет, но ситуация на грани. Частично закрывал, но приходилось брать снова. В виде большого кол-ва кредитов рейтинг Убки очень низкий.
Я ФОП с официальным задекларированным доходом 70 тысяч в месяц. Залогового имущства нет. Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет? Подскажите стратегию действий в такой ситуации.