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Кто реально предлагает
реструктуризацию МФО?

Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 01:25

Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

Влез в долговую яму с МФО, сумма порядка 170 тысяч грн по микрокредитам, и 100 тысяч по кредитным картам. Выплачиваю исправно, уже полгода или около того, по сути, работаю на проценты. Просрочек сейчас нет, но ситуация на грани. Частично закрывал, но приходилось брать снова. В виде большого кол-ва кредитов рейтинг Убки очень низкий.
Я ФОП с официальным задекларированным доходом 70 тысяч в месяц. Залогового имущства нет. Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет? Подскажите стратегию действий в такой ситуации.
someman
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 07:55

Re: Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

  someman написав:Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет?
someman, скорее, что да. Но скорее тебе придётся реструктуризировать полную сумму задолженности, которая светиться в кредитных истории (если не на полную сумму всех займов), иначе банк не даст кредит на это. По срокам больше, чем на 2 года на кредит не рассчитывай.

Более что-то конкретное можно сказать после деталей.

1 В каком городе находишься?

2 Какая сумма задолженности висит в УБКИ? Ещё можно проверить бесплатно свой кредитный рейтинг в МБКИ https://finance.ua/ua/credits/score

3 Платёжные карты каких банков у тебя не закрыты?

4 Просрочки выплат были (по картам/МФО)? На какой максимальный период была сделана просрочка по продуктам банкам и МФО?
MASolomko
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