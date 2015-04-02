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Кто реально предлагает
реструктуризацию МФО?

Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 01:25

Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

Влез в долговую яму с МФО, сумма порядка 170 тысяч грн по микрокредитам, и 100 тысяч по кредитным картам. Выплачиваю исправно, уже полгода или около того, по сути, работаю на проценты. Просрочек сейчас нет, но ситуация на грани. Частично закрывал, но приходилось брать снова. В виде большого кол-ва кредитов рейтинг Убки очень низкий.
Я ФОП с официальным задекларированным доходом 70 тысяч в месяц. Залогового имущства нет. Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет? Подскажите стратегию действий в такой ситуации.
someman
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 07:55

Re: Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

  someman написав:Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет?
someman, скорее, что да. Но скорее тебе придётся реструктуризировать полную сумму задолженности, которая светиться в кредитных истории (если не на полную сумму всех займов), иначе банк не даст кредит на это. По срокам больше, чем на 2 года на кредит не рассчитывай.

Более что-то конкретное можно сказать после деталей.

1 В каком городе находишься?

2 Какая сумма задолженности висит в УБКИ? Ещё можно проверить бесплатно свой кредитный рейтинг в МБКИ https://finance.ua/ua/credits/score

3 Платёжные карты каких банков у тебя не закрыты?

4 Просрочки выплат были (по картам/МФО)? На какой максимальный период была сделана просрочка по продуктам банкам и МФО?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:55

Спасибо за конкретику. Два года — это нормально, могу сейчас по 20 тысяч в месяц выплачивать, или немного более. Но выплаты пролонгаций это путь в никуда. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться? В idea сказали, не не рассматривают заемщиков с суммой кредитов более 100 тыс.
1. Днепр
2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250
3. Приват, монобанк, альфа
4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней
someman
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:31

Прежде рекомендую прочитать внимательно эту статью "Банкрутство фізосіб: перспективи і доцільність банкрутства боржників банку". Если с банками найти общий язык может и получиться, то с МФО очень тяжело и эта статья поможет найти рычаг на них. :)

Если вдруг решили выбрать судебный путь, то возможно стоит обратиться к ряду фирмачек, например, https://sls-group.com.ua/restrukturyzatsiya-borgu/
Единственное не известно насколько они смогут правильно помочь разрешить данный инцидент.

  someman написав:Но выплаты пролонгаций это путь в никуда.
Если делали продление взятых обязательств, то пока с ними не рассчитаться полностью -- ни о какой хорошей кредитной истории не может быть и речи (минимум на 10 лет с момента закрытия договора).
Ещё заметьте, если сумма достигнет 20к и выше, то МФО может быть выгодно обратиться в суд для взыскания данной суммы. Тут желательно быть впервые их или прийти на слушание подготовленным.

  someman написав:Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..

1. Днепр
2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250
3. Приват, монобанк, альфа
4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней[/quote]

  someman написав:4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней
Просрочки до 7 календарных дней кредитную историю не портят.

  someman написав:2. Порядка 160 тысяч светится в Убки...
Альфа не "светит" инфу в УБКИ касательно выданных кредитных продуктов.

  someman написав:Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..

3. Приват, монобанк, альфа[/quote]Для начало обратитесь в банк, карты которых у Вас уже есть.
Начните с Аллы, затем Универсал Банк и потом уже пообщайтесь с Приватом.
Если откажут, то тогда:
https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... a-kreditiv
https://kredobank.com.ua/private/credit ... ansuvannya
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ructuring/
https://bank.com.ua/credit/kredit-na-refinansuvannya

Список банков брал с сайта minfin.com.ua, где предлагают кредит на большие суммы для Вашего города. Вот ссылочка
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:48

  someman написав:Спасибо за конкретику. Два года — это нормально, могу сейчас по 20 тысяч в месяц выплачивать, или немного более. Но выплаты пролонгаций это путь в никуда. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться? В idea сказали, не не рассматривают заемщиков с суммой кредитов более 100 тыс.
1. Днепр
2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250
3. Приват, монобанк, альфа
4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней

https://news.finance.ua/ua/news/-/45841 ... ibno-znaty
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 01:22

  MASolomko написав:Прежде рекомендую прочитать внимательно эту статью "Банкрутство фізосіб: перспективи і доцільність банкрутства боржників банку". Если с банками найти общий язык может и получиться, то с МФО очень тяжело и эта статья поможет найти рычаг на них. :)

Я все-таки склонен нормально выплатить обязательства, сейчас сильно пересмотрел свою структуру трат и доходов. Банкротиться -- значит воевать, там два месяца нужно не платить МФО, у меня родственники пожилые, их коллекторы с ума сведут.

  someman написав:Для начало обратитесь в банк, карты которых у Вас уже есть.
Начните с Аллы, затем Универсал Банк и потом уже пообщайтесь с Приватом.

Не понял, о чем пообщаться и с кем? О рефинансировании всех кредитов? Но они вроде не предлагают таких продуктов.


Там кроме Кредобанка, у всех речь про реструктуризацию их же кредитов, а не вороха МФО.

А по факту, известны случаи, чтобы кучу МФО рефинансировали? Мне кажется, для банков это как красная тряпка.
someman
 
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