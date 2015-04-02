Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

Влез в долговую яму с МФО, сумма порядка 170 тысяч грн по микрокредитам, и 100 тысяч по кредитным картам. Выплачиваю исправно, уже полгода или около того, по сути, работаю на проценты. Просрочек сейчас нет, но ситуация на грани. Частично закрывал, но приходилось брать снова. В виде большого кол-ва кредитов рейтинг Убки очень низкий. Я ФОП с официальным задекларированным доходом 70 тысяч в месяц. Залогового имущства нет. Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет? Подскажите стратегию действий в такой ситуации.
someman написав:Реально ли реструктуризировать все эти микрокредиты в один от банка на несколько лет?
someman, скорее, что да. Но скорее тебе придётся реструктуризировать полную сумму задолженности, которая светиться в кредитных истории (если не на полную сумму всех займов), иначе банк не даст кредит на это. По срокам больше, чем на 2 года на кредит не рассчитывай.
Более что-то конкретное можно сказать после деталей.
Спасибо за конкретику. Два года — это нормально, могу сейчас по 20 тысяч в месяц выплачивать, или немного более. Но выплаты пролонгаций это путь в никуда. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться? В idea сказали, не не рассматривают заемщиков с суммой кредитов более 100 тыс. 1. Днепр 2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250 3. Приват, монобанк, альфа 4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней
someman написав:Но выплаты пролонгаций это путь в никуда.
Если делали продление взятых обязательств, то пока с ними не рассчитаться полностью -- ни о какой хорошей кредитной истории не может быть и речи (минимум на 10 лет с момента закрытия договора). Ещё заметьте, если сумма достигнет 20к и выше, то МФО может быть выгодно обратиться в суд для взыскания данной суммы. Тут желательно быть впервые их или прийти на слушание подготовленным.
someman написав:Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..
1. Днепр 2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250 3. Приват, монобанк, альфа 4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней[/quote]
someman написав:4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней
Просрочки до 7 календарных дней кредитную историю не портят.
someman написав:2. Порядка 160 тысяч светится в Убки...
Альфа не "светит" инфу в УБКИ касательно выданных кредитных продуктов.
someman написав:Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..
someman написав:Спасибо за конкретику. Два года — это нормально, могу сейчас по 20 тысяч в месяц выплачивать, или немного более. Но выплаты пролонгаций это путь в никуда. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться? В idea сказали, не не рассматривают заемщиков с суммой кредитов более 100 тыс. 1. Днепр 2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 250 3. Приват, монобанк, альфа 4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней
Я все-таки склонен нормально выплатить обязательства, сейчас сильно пересмотрел свою структуру трат и доходов. Банкротиться -- значит воевать, там два месяца нужно не платить МФО, у меня родственники пожилые, их коллекторы с ума сведут.
someman написав:Для начало обратитесь в банк, карты которых у Вас уже есть. Начните с Аллы, затем Универсал Банк и потом уже пообщайтесь с Приватом.
Не понял, о чем пообщаться и с кем? О рефинансировании всех кредитов? Но они вроде не предлагают таких продуктов.
Походил по банкам, везде отказ. В одном рассказали, что микрокредиты никто не рефинансирует, потому что ничего не мешает мне пойти и после погашения взять их снова. Так что, кто будет искать информацию о рефинансировании МФО: это нереально. Только продавать имущество, если оно есть, или просить в долг у родственников и друзей, если есть такая возможность (хотя если бы она была, то кто бы брал микрокредиты).
Добрий день! Завдяки АТ "Мегабанк" в м. Києві, вул. Б. Хмельницького , 64 вирішив питання з мікрозаймами, просрочок у мене не було. А моєму товаришу відмовили, у нього були просрочки! Якщо у Вас немає просрочок можете звертатися!