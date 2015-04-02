Кто реально предлагает реструктуризацию МФО?

Додано: Вів 29 жов, 2019 19:31

someman написав: Но выплаты пролонгаций это путь в никуда. Но выплаты пролонгаций это путь в никуда.

someman написав: Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?.. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..

someman написав: 4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней 4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней

someman написав: 2. Порядка 160 тысяч светится в Убки... 2. Порядка 160 тысяч светится в Убки...

someman написав: Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?.. Вопрос в том, в какой банк с этим обратиться?..

Прежде рекомендую прочитать внимательно эту. Если с банками найти общий язык может и получиться, то с МФО очень тяжело и эта статья поможет найти рычаг на них.Если вдруг решили выбрать судебный путь, то возможно стоит обратиться к ряду фирмачек, например,Единственное не известно насколько они смогут правильно помочь разрешить данный инцидент.Если делали продление взятых обязательств, то пока с ними не рассчитаться полностью -- ни о какой хорошей кредитной истории не может быть и речи (минимум на 10 лет с момента закрытия договора).Ещё заметьте, если сумма достигнет 20к и выше, то МФО может быть выгодно обратиться в суд для взыскания данной суммы. Тут желательно быть впервые их или прийти на слушание подготовленным.1. Днепр2. Порядка 160 тысяч светится в Убки, рейтинг там 257, рейтинг в мбки показал 2503. Приват, монобанк, альфа4. Бывали редкие просрочки на 1-5 дней[/quote]Просрочки до 7 календарных дней кредитную историю не портят.Альфа не "светит" инфу в УБКИ касательно выданных кредитных продуктов.3. Приват, монобанк, альфа[/quote]Для начало обратитесь в банк, карты которых у Вас уже есть.Начните с Аллы, затеми потом уже пообщайтесь с Приватом.Если откажут, то тогда:Список банков брал с сайта minfin.com.ua, где предлагают кредит на большие суммы для Вашего города. Вот