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Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Рівень життя громадянина вимірюється не тільки зарплатою або ВВП на душу населення.
Дивися повний текст Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і українець (інфографіка)
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