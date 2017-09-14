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Скільки нерухомості може
собі дозволити житель ЄС і...

Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:17

Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень життя громадянина вимірюється не тільки зарплатою або ВВП на душу населення.

Дивися повний текст Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і українець (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:17

735 евро =20 тыс грн в Украине средняя стоимость жилья ? Это где в Конче автор замеры снимал ?
bondtarass
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:09

У нас звісно все не фонтан, АЛЕ які 735 євро середньомісячна оренда в Києві?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:18

Полный бред, в не рейтинг. Исходя из которого, в 4х странах люди не смогут жить в аренде из за средней зп! Вообще, полнейший маразм. Жаль, что уважаемом ресурсе выкладывают такую аналитику
polydis
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:16

В Киеве среднюю аренду считают как среднюю зарплату по Украине. Пишут такое, что никто не видит и даже не сталкивается.Наверно я думаю мы живем в разных государствах. И почему зарплата указана средняя 307 евро- это 8300 грн? И где в Киеве аренда средняя квартиры за 20 тис.грн. ? Смешно как можно искажать факты.
700vlad
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:44

  polydis написав:Полный бред, в не рейтинг. Исходя из которого, в 4х странах люди не смогут жить в аренде из за средней зп! Вообще, полнейший маразм. Жаль, что уважаемом ресурсе выкладывают такую аналитику

Живут вдесятером в одной хате. Это же Европа. Там это норма.
Это у нас ещё социализм не до конца выветрился. Все думают, что государство что-то должно людям. А в Европе всё жёстко.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:54

Ну и бред же написан...
1. Почему для Киева берется средняя зп по Украине? Средняя ОФИЦИАЛЬНАЯ по Киеву после налогов 475 евро.
2. Откуда взята такая идиотская средняя стоимость аренды? Средняя по Киеву аренда однокомнатной не больше 12000 грн = 430 евро
Т.е. даже по такому кривому подсчету больше 1 соотношение получается.
Но! у всех других стран почти все зп белая идет и реальный наш доход нигде не учитывается...
Как низко этот сайт еще упадет?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:02

Ну и еще что с ходу в глаза бросилось: в Будапеште средняя - 780 евро, а не 980. По стоимости аренды и по зп некогда этот бред проверять
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:12

Инфа, из серии пальцем в небо. Средняя месячная аренда скольких комнат?включая коммунальные или чистая?
За Вену могу сказать, что 1121 это средняя стоимость хорошей трёхкомнатной в нормальном районе. Если повезёт, можно вложиться в бюджет включая коммунальные.
Tsiba
 
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