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sportbank: що пропонує
клієнтам новий мобільний банк?

sportbank: що пропонує клієнтам новий мобільний банк?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:22

sportbank: що пропонує клієнтам новий мобільний банк?

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні IT-компанія Dyvotech спільно з компанією N1 оголосили про запуск sportbank, мобільного банку з орієнтацією на аудиторію, захоплену спортом і активним способом життя.

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:22

Хуже, чем Монобанк: пополнять через терминалы платно, переводы в др. банки платные.
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