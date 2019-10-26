У жовтні IT-компанія Dyvotech спільно з компанією N1 оголосили про запуск sportbank, мобільного банку з орієнтацією на аудиторію, захоплену спортом і активним способом життя.
Дивися повний текст sportbank: що пропонує клієнтам новий мобільний банк?.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:22
sportbank: що пропонує клієнтам новий мобільний банк?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст sportbank: що пропонує клієнтам новий мобільний банк?.
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:22
Хуже, чем Монобанк: пополнять через терминалы платно, переводы в др. банки платные.
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