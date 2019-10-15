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Credit Suisse назвав країни
з найбагатшим населенням

Credit Suisse назвав країни з найбагатшим населенням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:27

Credit Suisse назвав країни з найбагатшим населенням

Пропонуємо до обговорення:
Сукупне багатство населення світу за липень 2018 року - червень 2019 року зросло на 2,6% до 360 трлн дол.

Дивися повний текст Credit Suisse назвав країни з найбагатшим населенням.
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