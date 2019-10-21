Найбільш прибутковим підприємством за перші шість місяців 2019 року став "Нафтогаз України”.
Дивися повний текст Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:43
Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства.
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:43
с Укрпоштой надо явно чтото делать - при штате и кол-ве отделений в полтора раза больше чем у НП, у них прибыль в 10 раз меньше
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:43
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