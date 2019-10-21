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Милованов назвав найприбутковіші
держпідприємства

Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:43

Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш прибутковим підприємством за перші шість місяців 2019 року став "Нафтогаз України”.

Дивися повний текст Милованов назвав найприбутковіші держпідприємства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:43

с Укрпоштой надо явно чтото делать - при штате и кол-ве отделений в полтора раза больше чем у НП, у них прибыль в 10 раз меньше
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:43

  redmax11 написав:с Укрпоштой надо явно чтото делать - при штате и кол-ве отделений в полтора раза больше чем у НП, у них прибыль в 10 раз меньше

Уже делают. Но есть одна "небольшая" проблема: УкрПочта (по понятным причинам) не может уйти из депресивных/дотируемых сел.
_hunter
 
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