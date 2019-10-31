29 листопада в Києві відбудеться конференція FinRetail...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добрый день. Представленная в вашей статье ссылка ведёт на уже состоявшуюся в сентябре конференцию. Так же указан не верный адрес. Правильная ссылка: https://new.bank-online.com.ua/finretail-2019 Место проведения: Киев, проспект Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall