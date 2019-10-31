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29 листопада в Києві відбудеться
конференція FinRetail...

29 листопада в Києві відбудеться конференція FinRetail...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:14

29 листопада в Києві відбудеться конференція FinRetail...

Пропонуємо до обговорення:
Це практична конференція і простір максимальних можливостей для представників різних напрямків бізнесу: фінанси, роздрібний бызнес і технології разом на одному майданчику.

Дивися повний текст 29 листопада в Києві відбудеться конференція FinRetail 2019 р.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:15

роздрібний бызнес і технології
deadjdona
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:59

Добрый день. Представленная в вашей статье ссылка ведёт на уже состоявшуюся в сентябре конференцию. Так же указан не верный адрес. Правильная ссылка: https://new.bank-online.com.ua/finretail-2019
Место проведения:
Киев, проспект Степана Бандеры, 23,
Pochayna Event Hall
onegin989
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:32

onegin989 Доброго дня! В новині всі посилання вказані правильно. Чи можливо Ви щось інше мали на увазі?

З пов.
Ірина_
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