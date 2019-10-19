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Приватизація Укрспирту принесе державі щонайменше 5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 12:18
Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента очікують, що державний Укрспирт буде проданий не менш ніж за 5 млрд грн.
Дивися повний текст Приватизація Укрспирту принесе державі щонайменше 5 млрд грн - заступник голови Офісу президента
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Додано: Вів 29 жов, 2019 12:19
Кто продает курицу несущую золотые яйца??????? ******************
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Галина441
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