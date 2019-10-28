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Зеленський передав 5
держкомпаній на приватизацію

Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:22

Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію

Пропонуємо до обговорення:
Президент України передав 5 державних підприємств, якими опікується Державне управління справами (ДУС) до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Дивися повний текст Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:22

Пусть офис президента еще добавит
Все равно никакой эффективности не показывают
blueiceua
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