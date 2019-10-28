Президент України передав 5 державних підприємств, якими опікується Державне управління справами (ДУС) до Фонду державного майна для подальшої приватизації.
Дивися повний текст Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 13:22
Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію.
Додано: Вів 29 жов, 2019 13:22
Пусть офис президента еще добавит
Все равно никакой эффективности не показывают
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