Консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік - 3,7%.
Дивися повний текст Зеленський сподівається на значне зростання економіки в 2020 році.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 13:39
Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський сподівається на значне зростання економіки в 2020 році.
Додано: Вів 29 жов, 2019 13:48
Пока по факту всё выглядит как пустое балабольство и полугодичная говорильня.
Хотеть можно, что угодно, но доходы от таможни падают, промпроизводство падает, инвестиции не растут, зато хотелки большие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:22
Re: Зеленський сподівається на значне зростання економіки в.
Далеко пойдем, приватизировав оставшиеся прибыльные государственные предприятия.
Что-то подобное про экономический рост говорил Янукович в период своего президентства.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
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