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Зеленський сподівається на
значне зростання економіки в...

Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:39

Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...

Пропонуємо до обговорення:
Консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік - 3,7%.

Дивися повний текст Зеленський сподівається на значне зростання економіки в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:40

Яреськины бумаги подрежут рост ВВП.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:48

Пока по факту всё выглядит как пустое балабольство и полугодичная говорильня.
Хотеть можно, что угодно, но доходы от таможни падают, промпроизводство падает, инвестиции не растут, зато хотелки большие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:22

Re: Зеленський сподівається на значне зростання економіки в.

Далеко пойдем, приватизировав оставшиеся прибыльные государственные предприятия.
Что-то подобное про экономический рост говорил Янукович в период своего президентства.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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