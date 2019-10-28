Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...

Додано: Вів 29 жов, 2019 13:48

Пока по факту всё выглядит как пустое балабольство и полугодичная говорильня.

Хотеть можно, что угодно, но доходы от таможни падают, промпроизводство падает, инвестиции не растут, зато хотелки большие.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.