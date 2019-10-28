RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський сподівається на
значне зростання економіки в...

Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:39

Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...

Пропонуємо до обговорення:
Консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік - 3,7%.

Дивися повний текст Зеленський сподівається на значне зростання економіки в 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91617
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:40

Яреськины бумаги подрежут рост ВВП.
mikola963
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 25.09.13
Подякував: 171 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:48

Пока по факту всё выглядит как пустое балабольство и полугодичная говорильня.
Хотеть можно, что угодно, но доходы от таможни падают, промпроизводство падает, инвестиции не растут, зато хотелки большие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3730 раз.
Подякували: 5482 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:22

Re: Зеленський сподівається на значне зростання економіки в.

Далеко пойдем, приватизировав оставшиеся прибыльные государственные предприятия.
Что-то подобное про экономический рост говорил Янукович в период своего президентства.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 30.01.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:38

Особливо коли підійде час виплат космічних відсотків по ОВДП, так щедро розпроданих цього літа, тоді подивимось і на зростання економіки, і на все інше.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 24.05.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:39

  freeze написав:Пока по факту всё выглядит как пустое балабольство и полугодичная говорильня.
Хотеть можно, что угодно, но доходы от таможни падают, промпроизводство падает, инвестиции не растут, зато хотелки большие.


Промпроизводство, вроде, таки растет понемногу. Другой вопрос, что тренда на значительный рост эклминики, вроде, не наблюдается.д
PasserBy
 
Повідомлень: 142
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%
R2 » Вів 29 жов, 2019 17:34
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 17:49
lapay
Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року
R2 » Вів 29 жов, 2019 15:41
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 15:41
p_a_l
Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...
R2 » Пон 28 жов, 2019 16:21
7 286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 14:15
Alexis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (112)
29.10.2019 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.