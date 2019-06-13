RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авіарейс “Київ-Ужгород”
призупинили до весни

Авіарейс “Київ-Ужгород” призупинили до весни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:47

Авіарейс “Київ-Ужгород” призупинили до весни

Пропонуємо до обговорення:
Призупинено виконання регулярного авіа рейсу “Київ-Ужгород”, ймовірно його відновлять з весни 2020 року, коли знову з'явиться можливість здійснювати посадки за допомогою візуальних заходів.

Дивися повний текст Авіарейс “Київ-Ужгород” призупинили до весни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91606
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:47

Эх. Мы у них столько газа купили, а они :(
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держава має кошти для погашення боргів до весни 2020...
R2 » Пон 28 жов, 2019 23:58
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 23:59
ruvex
"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:13
4 258
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 16:12
vitaliygoodlife
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
R2 » Чет 13 чер, 2019 08:55
5 362
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 19:39
rostik_starter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.