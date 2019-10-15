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Як працюватиме єдиний оператор лотерей - пояснення Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 13:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують запровадити монополію на гральний бізнес, запропонований законопроектом №2285.
Дивися повний текст Як працюватиме єдиний оператор лотерей - пояснення Мінфіну
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Додано: Вів 29 жов, 2019 13:51
Настоящий либертарианец без монополии не либертарианец?)))
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П'ят 20 вер, 2019 17:20
Джон