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Як працюватиме єдиний оператор
лотерей - пояснення Мінфіну

Як працюватиме єдиний оператор лотерей - пояснення Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:50

Як працюватиме єдиний оператор лотерей - пояснення Мінфіну

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують запровадити монополію на гральний бізнес, запропонований законопроектом №2285.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:51

Настоящий либертарианец без монополии не либертарианец?)))
LuckyG
 
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