Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 13:51
ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр.
Додано: Вів 29 жов, 2019 13:52
ФЛП считают, что их уничтожают намеренно, а молодой юрист-премьер считает, что все удары последних месяцев по ФЛП - это совсем не больно.
Как только Гончарук прекратил свое персональное ФЛП, по которым он получал гранты и сел на хорошую должность, он почему возненавидел всех бывших собратьев.
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