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ФОПи ніхто не знищує
- прем'єр-міністр

ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:51

ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст ФОПи ніхто не знищує - прем'єр-міністр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:52

ФЛП считают, что их уничтожают намеренно, а молодой юрист-премьер считает, что все удары последних месяцев по ФЛП - это совсем не больно.
Как только Гончарук прекратил свое персональное ФЛП, по которым он получал гранты и сел на хорошую должность, он почему возненавидел всех бывших собратьев.
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