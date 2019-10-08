RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін перегляне вміст
"пакунків малюка"

Кабмін перегляне вміст "пакунків малюка"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:14

Кабмін перегляне вміст "пакунків малюка"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України має намір переглянути вміст так званих "пакунків малюка", які видають матері під час виписки з пологового будинку.

Дивися повний текст Кабмін перегляне вміст \"пакунків малюка\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91606
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:14

иными словами, при Зе на 5 тысяч наполнить бокс уже не получается доверху, поэтому дорогие вещи исключат, зато насуют туда чего то дешевого, типа туалетной бумаги. Ибо очень бомбит нелоха от любой спадщины Пороха
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну
R2 » П'ят 25 жов, 2019 05:40
1 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 05:41
al_a_shurshun
Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави
R2 » Чет 17 жов, 2019 10:00
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 10:00
kyiv7777
Кабмін доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без...
R2 » Вів 08 жов, 2019 21:14
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 13:11
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.