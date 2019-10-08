Кабінет міністрів України має намір переглянути вміст так званих "пакунків малюка", які видають матері під час виписки з пологового будинку.
Дивися повний текст Кабмін перегляне вміст \"пакунків малюка\".
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Додано: Вів 29 жов, 2019 14:14
Кабмін перегляне вміст "пакунків малюка"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін перегляне вміст \"пакунків малюка\".
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:14
иными словами, при Зе на 5 тысяч наполнить бокс уже не получается доверху, поэтому дорогие вещи исключат, зато насуют туда чего то дешевого, типа туалетной бумаги. Ибо очень бомбит нелоха от любой спадщины Пороха
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