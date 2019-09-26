Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві.
Дивися повний текст Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги громадського транспорту.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23
Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги...
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Дивися повний текст Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги громадського транспорту.
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23
А когда новые дороги и развязки начнут строить?
А то весь smart превращается только в источник бабла для полиции и прочих мвд.
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:25
какая еще улица Вернадского?
если речь идет о бульваре Вернадского, то там нет вьіделенной полосьі для движения общественного транспорта
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