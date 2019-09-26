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Поліція активно штрафує
водіїв за заїзд на смуги...

Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23

Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги...

Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві.

Дивися повний текст Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги громадського транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23

А когда новые дороги и развязки начнут строить?
А то весь smart превращается только в источник бабла для полиции и прочих мвд.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:25

какая еще улица Вернадского?
если речь идет о бульваре Вернадского, то там нет вьіделенной полосьі для движения общественного транспорта
sergiigiienko
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