Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги...

Додано: Вів 29 жов, 2019 21:01

люди поменялись, ума не прибавилось...очевидно же, что дежурить надо не на полосах, а в местах, где в часы пиккрасные линии... и сотрудничать надо не с таксистами, а с Гуглмапс, хотя что там сотрудничать - открыл смартфон/планшет и увидел, куда надо патруль отправлять... это так сложно бл%:№;"%? можно уже лет 10 так делать....пробки начинаются не там, где ездят не по тем полосам, а там где- где какое-то чмо припарковалось в первой полосе (из всего 2-х);- где люди стоят во втором ряду, чтобы ловить попутки с третьего;- где маршрутки из остановки сделали стоянку и курят по полчаса, а автобусы с гармошками должны во втором ряду пассажиров высаживать...продолжать можно долго, но зачем аналитика тем, кто не собирается ее использовать... еще одно потерянное поколение