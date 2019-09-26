Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві.
Дивися повний текст Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги громадського транспорту.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23
Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція активно штрафує водіїв за заїзд на смуги громадського транспорту.
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:23
А когда новые дороги и развязки начнут строить?
А то весь smart превращается только в источник бабла для полиции и прочих мвд.
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:25
какая еще улица Вернадского?
если речь идет о бульваре Вернадского, то там нет вьіделенной полосьі для движения общественного транспорта
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:01
люди поменялись, ума не прибавилось...
очевидно же, что дежурить надо не на полосах, а в местах, где в часы пик начинаются красные линии... и сотрудничать надо не с таксистами, а с Гуглмапс, хотя что там сотрудничать - открыл смартфон/планшет и увидел, куда надо патруль отправлять... это так сложно бл%:№;"%? можно уже лет 10 так делать....
пробки начинаются не там, где ездят не по тем полосам, а там где стоят:
- где какое-то чмо припарковалось в первой полосе (из всего 2-х);
- где люди стоят во втором ряду, чтобы ловить попутки с третьего;
- где маршрутки из остановки сделали стоянку и курят по полчаса, а автобусы с гармошками должны во втором ряду пассажиров высаживать...
продолжать можно долго, но зачем аналитика тем, кто не собирается ее использовать... еще одно потерянное поколение
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41
На Вернадского нет полосы, для движения общественного транспорта. Там просто 2 полосы движения.
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:25
Бахматов , очередной смарт д*****. Всем и так понятно, полиция планы по сбору средств населения выполняет. Каждый день вижу картину, где патрулька стала(типа на дежурство) там пробка ровно через 10 минут вырастает. Как только поставили регулировщика, сразу пробка во всех направлениях. Уберите уже наконец , эту говнополицию с дорог. Что они есть , что их нет, статистика дтп не меняется. Полиция нужна , только при дтп и за бандитами следить. иначе только проблемы для водителей создает. 100 раз видел, едет человек 90кмч, увидел патрульку и на тормоз до 50ти кмч. , вот и авария потенциальная...Население передвигается, и ни чем не хуже чем в Европе. У нас идиотский закон про 50кмч., если все будут соблюдать надо будет нах машину продавать...Лучше пешком . чем три часа в пробке с красной ж***.
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