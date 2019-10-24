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"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує позов проти російської компанії "Газпром".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" готує позов проти \"Газпрому\"
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