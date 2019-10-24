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"Нафтогаз" готує позов
проти "Газпрому"

"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:27

"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує позов проти російської компанії "Газпром".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" готує позов проти \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:33

А что даст новый иск Украине и простым украинцам? Газпром согласится не прекращать транзит на наших условиях? Нет? Или может позволит снизить цены на газ? Тоже нет? Или может это позволит хоть сколько-то млн $ направить в бюджет страны? Неужели снова нет? Так какой тогда смысл в трате денег на юристов и судебные тяжбы? Чтобы опять себе выплатить премию? Ну тогда да...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:38

  RomanTik написав:А что даст новый иск Украине и простым украинцам? Газпром согласится не прекращать транзит на наших условиях? Нет? Или может позволит снизить цены на газ? Тоже нет? Или может это позволит хоть сколько-то млн $ направить в бюджет страны? Неужели снова нет? Так какой тогда смысл в трате денег на юристов и судебные тяжбы? Чтобы опять себе выплатить премию? Ну тогда да...

Потихоньку Нафтогаз превращается в юридическую контору. Без транзита, с заполненной водородом ГТС!!! и массой нанятых солистеров и барристеров, которые в судах Лондона и Стокгольма будут вчинять иски Газпрому. Одна беда - суды в Европе дело дорогое, и оплачивать их, выпуская облигации от доходов неработающей трубы, долго вряд ли получится.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:43

Re:

  RomanTik написав:Так какой тогда смысл в трате денег на юристов и судебные тяжбы? Чтобы опять себе выплатить премию? Ну тогда да...

Ще краще - перекрити транзит агресору. :)
От тоді пенсіонери заживуть! Суди - справа повільна, але прибуткова, інакше вони б нафіг нікому не були потрібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:37

Re:

  lapay написав:Суди - справа повільна, але прибуткова, інакше вони б нафіг нікому не були потрібні.

28 февраля 2018
Нафтогаз выиграл в суде у Газпрома
...
по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.
...

https://korrespondent.net/business/comp ... u-hazproma
01.03.2019
Третейський суд в Гаазі визначив, що Росія порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи Нафтогазу в Криму
...
Експерти Нафтогазу оцінюють вартість експропрійованих в Криму активів щонайменше у 5 млрд дол. США.
...

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&
14 августа 2019
"Нафтогаз" победил "Газпром" в международном суде: россияне должны заплатить миллиардный долг

Соответствующее решение принял суд Люксембурга. Он обязал "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить долг за недопоставку газа Украине.

Говорится о сумме в размере 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома".
...

https://24tv.ua/ru/naftogaz_pobedil_gaz ... g_n1192133

Где деньги, Зин? (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:52

Re:

  yanyura написав:Где деньги, Зин? (с)

Ямщик, не гони лошадей (с)
Поки арештують, поки конфіскують - роки чи, навіть, десятиліття пройдуть. Бо така правова система.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:22

  lapay написав:
  yanyura написав:Где деньги, Зин? (с)

Ямщик, не гони лошадей (с)
Поки арештують, поки конфіскують - роки чи, навіть, десятиліття пройдуть. Бо така правова система.

Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально?
А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

https://24tv.ua/ru/kobolev_i_vitrenko_p ... ry_n981359
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:31

  yanyura написав:Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально?
А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

https://24tv.ua/ru/kobolev_i_vitrenko_p ... ry_n981359

Чекати нормально, премії теж отримувати нормально, хоч це більше заслуга Яценюка, який не платив за газ в 2014, ніж Коболева з Вітренко, які отримали премію за списання цього боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:27

  lapay написав:
  yanyura написав:Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально?
А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

https://24tv.ua/ru/kobolev_i_vitrenko_p ... ry_n981359

Чекати нормально, премії теж отримувати нормально, хоч це більше заслуга Яценюка, який не платив за газ в 2014, ніж Коболева з Вітренко, які отримали премію за списання цього боргу.

Вы забыли упомянуть еще один момент. После получения решения суда с Газпромом, Нафтогаз внес НЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ в дебеторскую задолженность (активы), резко увеличив свою бумажную прибыль. И, очевидно, заплатив приличные налоги с не полученных же денех. В совокупности с виртуальным реверсом, обошедшемся Украине минимум в 2-2,5 млрд. долларов, легально переплаченных за газ из СОБСТВЕННОЙ ТРУБЫ!!! ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРТНЕРАМ, эта махинация увеличила реальные потери государства от успешной управленческой деятельности панов Кобелева и Витренко(с учетом размещения займа Нафтогаза в 19-ом) почти до 3 млрд. долларов. Вот это размах.
Волгарь
 
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