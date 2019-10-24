"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"

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А что даст новый иск Украине и простым украинцам? Газпром согласится не прекращать транзит на наших условиях? Нет? Или может позволит снизить цены на газ? Тоже нет? Или может это позволит хоть сколько-то млн $ направить в бюджет страны? Неужели снова нет? Так какой тогда смысл в трате денег на юристов и судебные тяжбы? Чтобы опять себе выплатить премию? Ну тогда да...
RomanTik написав:А что даст новый иск Украине и простым украинцам? Газпром согласится не прекращать транзит на наших условиях? Нет? Или может позволит снизить цены на газ? Тоже нет? Или может это позволит хоть сколько-то млн $ направить в бюджет страны? Неужели снова нет? Так какой тогда смысл в трате денег на юристов и судебные тяжбы? Чтобы опять себе выплатить премию? Ну тогда да...
Потихоньку Нафтогаз превращается в юридическую контору. Без транзита, с заполненной водородом ГТС!!! и массой нанятых солистеров и барристеров, которые в судах Лондона и Стокгольма будут вчинять иски Газпрому. Одна беда - суды в Европе дело дорогое, и оплачивать их, выпуская облигации от доходов неработающей трубы, долго вряд ли получится.
01.03.2019 Третейський суд в Гаазі визначив, що Росія порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи Нафтогазу в Криму ... Експерти Нафтогазу оцінюють вартість експропрійованих в Криму активів щонайменше у 5 млрд дол. США. ...
Ямщик, не гони лошадей (с) Поки арештують, поки конфіскують - роки чи, навіть, десятиліття пройдуть. Бо така правова система.
Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально? А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.
yanyura написав:Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально? А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.
yanyura написав:Т.е. государство Украина может ждать эти деньги годы, может и десятилетия и это нормально? А нормально ли, в отличие от государства, не ждать, а получить сразу?
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.
Чекати нормально, премії теж отримувати нормально, хоч це більше заслуга Яценюка, який не платив за газ в 2014, ніж Коболева з Вітренко, які отримали премію за списання цього боргу.
Вы забыли упомянуть еще один момент. После получения решения суда с Газпромом, Нафтогаз внес НЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ в дебеторскую задолженность (активы), резко увеличив свою бумажную прибыль. И, очевидно, заплатив приличные налоги с не полученных же денех. В совокупности с виртуальным реверсом, обошедшемся Украине минимум в 2-2,5 млрд. долларов, легально переплаченных за газ из СОБСТВЕННОЙ ТРУБЫ!!! ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРТНЕРАМ, эта махинация увеличила реальные потери государства от успешной управленческой деятельности панов Кобелева и Витренко(с учетом размещения займа Нафтогаза в 19-ом) почти до 3 млрд. долларов. Вот это размах.