RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: sportbank –
еще один мобильный банк

Finance.ua: sportbank – еще один мобильный банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:54

Finance.ua: sportbank – еще один мобильный банк

Пропонуємо до обговорення:
Что-то новое или где-то мы такое уже видели?
Два года назад на украинском банковском рынке появился новый проект – monobank. «Первый в Украине мобильный банк», как указано на его сайте, быстро стал популярным. Идея обслуживать клиентов через мобильное приложение, не имея своих банковских отделений, доказала свою жизнеспособность и понравилась как клиентам, так и конкурентам. Неудивительно, что на рынке стали появляться и другие «мобильные банки». Последний – sportbank – запустился в октябре. Finance.ua разбирался, что он из себя представляет.

Дивися повний текст sportbank – еще один мобильный банк
D2
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: sportbank – еще один мобильный банк
D2 » Вів 29 жов, 2019 14:55
0 8
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 14:55
D2
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 12, 13, 14
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
137 77436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 13:17
Slx
Finance.ua: Битва vip-кредиток от monobank
D2 » Пон 21 жов, 2019 17:01
4 647
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 19:23
ShtormK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23752)
29.10.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.