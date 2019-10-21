Finance.ua: sportbank – еще один мобильный банк

Что-то новое или где-то мы такое уже видели?
Два года назад на украинском банковском рынке появился новый проект – monobank. «Первый в Украине мобильный банк», как указано на его сайте, быстро стал популярным. Идея обслуживать клиентов через мобильное приложение, не имея своих банковских отделений, доказала свою жизнеспособность и понравилась как клиентам, так и конкурентам. Неудивительно, что на рынке стали появляться и другие «мобильные банки». Последний – sportbank – запустился в октябре. Finance.ua разбирался, что он из себя представляет.
Дивися повний текст sportbank – еще один мобильный банк