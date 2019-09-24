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Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Щось нове або десь ми таке вже бачили?
Два роки тому на українському банківському ринку з'явився новий проект – monobank. «Перший в Україні мобільний банк», як зазначено на його сайті, швидко став популярним. Ідея обслуговувати клієнтів через мобільний додаток, не маючи своїх банківських відділень, довела свою життєздатність і сподобалася як клієнтам, так і конкурентам. Не дивно, що на ринку стали з'являтися і інші «мобільні банки». Останній – sportbank – запустився в жовтні. Finance.ua розбирався, що він із себе представляє.
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D2
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:31
не спортивно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:05
почему-то не нахожу приложение в AppStore..
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Savage Mind
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:49
оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.
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agape1976
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:29
agape1976 написав:
оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.
Лохотрон? Не впадайте в маразм. Если не можете или не хотите изучать тарифы, то надо платить за опыт.
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Vorlon
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Додано: Сер 23 вер, 2020 15:47
Ужасний банк. Активація карти проходить 3 дня. Ні який банк так не робить якщо хоче клієнтів.
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katjagaver
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Додано: Чет 24 вер, 2020 07:21
katjagaver, а як платіжну картку отримували: кур'єром чи у відділенні/точці видачі?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32
Дуже зручний банк. Особливо кешбек радує, не тільки оплата абонемента і тренера, а ще й навіть пркупки Спорт піта в інтернет магазині приносять 10% назад
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ruslan_lyalko
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:45
ruslan_lyalko Дякуємо за ваш відгук і зворотній зв'язок!
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sportbank
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