RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: sportbank –
ще один мобільний банк

Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:24

Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

Пропонуємо до обговорення:
Щось нове або десь ми таке вже бачили?
Два роки тому на українському банківському ринку з'явився новий проект – monobank. «Перший в Україні мобільний банк», як зазначено на його сайті, швидко став популярним. Ідея обслуговувати клієнтів через мобільний додаток, не маючи своїх банківських відділень, довела свою життєздатність і сподобалася як клієнтам, так і конкурентам. Не дивно, що на ринку стали з'являтися і інші «мобільні банки». Останній – sportbank – запустився в жовтні. Finance.ua розбирався, що він із себе представляє.

Дивися повний текст sportbank – ще один мобільний банк
D2
 
Повідомлень: 58
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:31

Re: Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

не спортивно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 03.12.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:05

Re: Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

почему-то не нахожу приложение в AppStore..
Savage Mind
 
Повідомлень: 53
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:49

оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.
agape1976
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:29

  agape1976 написав:оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.

Лохотрон? Не впадайте в маразм. Если не можете или не хотите изучать тарифы, то надо платить за опыт.
Vorlon
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:47

Ужасний банк. Активація карти проходить 3 дня. Ні який банк так не робить якщо хоче клієнтів.
katjagaver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 07:21

Re: Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

katjagaver, а як платіжну картку отримували: кур'єром чи у відділенні/точці видачі?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 08.03.18
Подякував: 235 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:32

Дуже зручний банк. Особливо кешбек радує, не тільки оплата абонемента і тренера, а ще й навіть пркупки Спорт піта в інтернет магазині приносять 10% назад
ruslan_lyalko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:45

Sportbank

ruslan_lyalko Дякуємо за ваш відгук і зворотній зв'язок!
sportbank
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...
D2 » П'ят 02 жов, 2020 00:49
9 666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 12:50
Вкладчик1234
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
D2 » Вів 24 вер, 2019 19:42
3 669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 19:04
Sanyok77
Finance.ua: Рейтинг дебетових карток 1, 2, 3, 4
D2 » Сер 17 чер, 2020 16:13
37 3668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 12:38
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90003)
05.10.2020 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.