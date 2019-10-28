Президент України Володимир Зеленський обіцяє глибинну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:41
Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року.
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:41
Также президент пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.
На какой бизнес? На олигархический?
Зараз переглядають цей форум: dan15, victorking73 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|