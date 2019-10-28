RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський обіцяє «глибинну
податкову реформу» з 2021 року

Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:41

Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський обіцяє глибинну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє «глибинну податкову реформу» з 2021 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:41

Также президент пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.
На какой бизнес? На олигархический?
p_a_l
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dan15, victorking73 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський сподівається на значне зростання економіки в...
R2 » Вів 29 жов, 2019 13:39
3 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 14:22
horrr
Зеленський доручив скоротити видатки на утримання чиновників
R2 » Пон 28 жов, 2019 11:51
5 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 13:30
blueiceua
Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
R2 » Вів 29 жов, 2019 13:22
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 13:22
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.