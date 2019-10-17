За ухвалення документа проголосували 332 народні депутати за мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30
Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30
Всеми руками за. Сами мозг не включат, только штрафами. В Европе даже в междугородние автобусы Flixbus мамочки со своими автокреслами заходят.
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