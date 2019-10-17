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Ухвалено закон про штрафи
за перевезення дітей без...

Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30

Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення документа проголосували 332 народні депутати за мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30

Всеми руками за. Сами мозг не включат, только штрафами. В Европе даже в междугородние автобусы Flixbus мамочки со своими автокреслами заходят.
dan15
 
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