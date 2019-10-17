RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ухвалено закон про штрафи
за перевезення дітей без...

Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30

Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення документа проголосували 332 народні депутати за мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91617
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30

Всеми руками за. Сами мозг не включат, только штрафами. В Европе даже в междугородние автобусы Flixbus мамочки со своими автокреслами заходят.
dan15
 
Повідомлень: 32
З нами з: 05.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:13

разве это штраф?? в сравнении со стоимостью кресла и жизнью/здоровьем ребенка это ноль
skrypnik_ruslan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:23

Когда вижу по трассе водителей с детьми на руках, то хочется дать п13%юлей такому "родителю"
Rainbow
 
Повідомлень: 2610
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:36

Re: Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...

А что люди с детьми перемещающиеся городским и междугородним видами транспорта не люди? Почему общественному транспорту разрешено возить людей стоя, без ремней как шпротов? Кажется мне не о безопасности граждан и детей депутаты переживают а о чьем то кармане.
bublik_ltd
 
Повідомлень: 135
З нами з: 24.11.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:45

Не позавидуешь таксисту - в багажнике надо возить пять детских кресел различных возрастных групп (0,+0,1,2,3). Багаж - на коленях пассажиров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 13.03.15
Подякував: 262 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:04

  warlamp написав:Не позавидуешь таксисту - в багажнике надо возить пять детских кресел различных возрастных групп (0,+0,1,2,3). Багаж - на коленях пассажиров.

Да, в заграничье, это целая проблема, вызвать такси с 2-мя автокреслами. Во многих службах даже нельзя указать, что автокресла нужно 2. Приезжают, и просто не берут. Вызываешь следующее, и так, пока не приедет тот, кто возьмет. Чувствуешь себя каким-то преступником, когда водитель говорит, сильно не высовывайтесь. Как законно добраться с одного места до другого с 2-мя детьми - непонятно. Автобусы и трамваи, вроде, тоже общественный транспорт, но автокресел для детей в них никаких нет, как и штрафов.
С личным авто и так всё ясно, если есть дети. Если детей не везёшь и мешает, можно кинуть в багажник.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:10

  bublik_ltd написав:А что люди с детьми перемещающиеся городским и междугородним видами транспорта не люди? Почему общественному транспорту разрешено возить людей стоя, без ремней как шпротов?

Это тоже неправильно. Ремни безопасности должны быть в автобусах. Людей просто вынуждают ехать небезопасно, т.к. у них нет даже выбора, пристёгиваться или нет, за них уже решили те, кому на их жизнь и здоровье плевать. И стоя нельзя возить людей.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:19

Очередной бред от зебилов... Когда я уже смогу оштрафовать укравтодор за сплошные ямы, за отсутствие разметки, за сгоревшие лампочки светофоров, за отсутствие знаков? Уже не знают как деньги содрать с народа.
логан1919
 
Повідомлень: 293
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від...
R2 » Нед 20 жов, 2019 15:54
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 15:54
p_a_l
У школах планують запровадити штрафи за прогули
R2 » Чет 17 жов, 2019 21:14
9 490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 20:21
8889999
Рада ухвалила закон для посилення боротьби з...
R2 » П'ят 18 жов, 2019 10:44
1 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (112)
29.10.2019 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.