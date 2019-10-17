За ухвалення документа проголосували 332 народні депутати за мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30
Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:30
Всеми руками за. Сами мозг не включат, только штрафами. В Европе даже в междугородние автобусы Flixbus мамочки со своими автокреслами заходят.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:13
разве это штраф?? в сравнении со стоимостью кресла и жизнью/здоровьем ребенка это ноль
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:23
Когда вижу по трассе водителей с детьми на руках, то хочется дать п13%юлей такому "родителю"
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:36
Re: Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
А что люди с детьми перемещающиеся городским и междугородним видами транспорта не люди? Почему общественному транспорту разрешено возить людей стоя, без ремней как шпротов? Кажется мне не о безопасности граждан и детей депутаты переживают а о чьем то кармане.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:45
Не позавидуешь таксисту - в багажнике надо возить пять детских кресел различных возрастных групп (0,+0,1,2,3). Багаж - на коленях пассажиров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:04
Да, в заграничье, это целая проблема, вызвать такси с 2-мя автокреслами. Во многих службах даже нельзя указать, что автокресла нужно 2. Приезжают, и просто не берут. Вызываешь следующее, и так, пока не приедет тот, кто возьмет. Чувствуешь себя каким-то преступником, когда водитель говорит, сильно не высовывайтесь. Как законно добраться с одного места до другого с 2-мя детьми - непонятно. Автобусы и трамваи, вроде, тоже общественный транспорт, но автокресел для детей в них никаких нет, как и штрафов.
С личным авто и так всё ясно, если есть дети. Если детей не везёшь и мешает, можно кинуть в багажник.
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:10
Это тоже неправильно. Ремни безопасности должны быть в автобусах. Людей просто вынуждают ехать небезопасно, т.к. у них нет даже выбора, пристёгиваться или нет, за них уже решили те, кому на их жизнь и здоровье плевать. И стоя нельзя возить людей.
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:19
Очередной бред от зебилов... Когда я уже смогу оштрафовать укравтодор за сплошные ямы, за отсутствие разметки, за сгоревшие лампочки светофоров, за отсутствие знаков? Уже не знают как деньги содрать с народа.
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