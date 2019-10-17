RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ухвалено закон про штрафи
за перевезення дітей без...

Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:27

  dan15 написав:
  логан1919 написав:Уже не знают как деньги содрать с народа.

Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500?
Деньги у него содрать хотят... тьфу.

Статистику по другому возрасту погуглите запросом: "car child seat safety".

Поражаюсь жадности, глупости и инфантильности подобных "родителей".

А мене дратують такі шопоголіки та деграданти як Ви. Якщо моя дитина досить активна і сидіння на одному місці - це не про неї - то про яке дитяче крісло може йти мова? А кричати на дитину, тому що вона активна - це не правильно. Аналогічно кормити заспокійливим - теж я не буду. Виходить, що я, а точніше моя дитина - регулярні порушники правил безпеки перевезення дітей.
Купити дитяче крісло - не важко і не дуже дорого. Але звертаю увагу на те, що крісла, які зараз коштують 1,5к грн - після введення закону в дію коштуватимуть на порядок більше (як приклад - манішки).
Тепер про самі крісла - статистика проводилася з використанням нормальних крісел (MAXI Cosi, Chicco, ...), але ніяк не з Gioby, чи ще якимось Gounou. І вартість перших починається від 5к грн, навіть б/в за 1,5к не купиш. А за 1,5к можна купити лише Gounou.
Тому радуйтесь далі від свого дибілізму. :!:
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 739
З нами з: 08.08.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivsmvs84 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від...
R2 » Нед 20 жов, 2019 15:54
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 15:54
p_a_l
У школах планують запровадити штрафи за прогули
R2 » Чет 17 жов, 2019 21:14
9 496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 20:21
8889999
Рада ухвалила закон для посилення боротьби з...
R2 » П'ят 18 жов, 2019 10:44
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.