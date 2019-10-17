Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...

dan15 написав:
Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500?
Деньги у него содрать хотят... тьфу.
Статистику по другому возрасту погуглите запросом: "car child seat safety".
Поражаюсь жадности, глупости и инфантильности подобных "родителей".
А мене дратують такі шопоголіки та деграданти як Ви. Якщо моя дитина досить активна і сидіння на одному місці - це не про неї - то про яке дитяче крісло може йти мова? А кричати на дитину, тому що вона активна - це не правильно. Аналогічно кормити заспокійливим - теж я не буду. Виходить, що я, а точніше моя дитина - регулярні порушники правил безпеки перевезення дітей.
Купити дитяче крісло - не важко і не дуже дорого. Але звертаю увагу на те, що крісла, які зараз коштують 1,5к грн - після введення закону в дію коштуватимуть на порядок більше (як приклад - манішки).
Тепер про самі крісла - статистика проводилася з використанням нормальних крісел (MAXI Cosi, Chicco, ...), але ніяк не з Gioby, чи ще якимось Gounou. І вартість перших починається від 5к грн, навіть б/в за 1,5к не купиш. А за 1,5к можна купити лише Gounou.
Тому радуйтесь далі від свого дибілізму.