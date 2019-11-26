Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...

Додано: Сер 30 жов, 2019 18:21

dan15 написав: логан1919 написав: Уже не знают как деньги содрать с народа. Уже не знают как деньги содрать с народа.

Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500?

Деньги у него содрать хотят... тьфу.



Статистику по другому возрасту погуглите запросом: "car child seat safety".



Поражаюсь жадности, глупости и инфантильности подобных "родителей". Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500?Деньги у него содрать хотят... тьфу.Статистику по другому возрасту погуглите запросом: "car child seat safety".Поражаюсь жадности, глупости и инфантильности подобных "родителей".

кресло в новом вольво и в тридцатилетних жигулях не одинаково полезны. да и что за автокресла вы хотите купить за 1500 грн, типа как отмазка от штрафа?хорош лицемерить, сколько по вашему должно быть подушек безопасности в автомобиле?давайте еще штрафовать водителей у которых менее 6 подушек безопасности и в качестве аргумента писать что "вот у меня хватило денег на такую машину, вот и вы либо покупаете либо не выезжаете на дорогу".самое главное что эти законы принимают в стране, где человек на джипе разорвет старенький автомобиль с детскими сиденьями и не понесет никакого наказания, кроме расходов на мусоров.