Ухвалено закон про штрафи за перевезення дітей без...
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_hunter написав:По понятным причинам в этом законопроекте этого определения нет. Как и определения терминов "ребенок", "перевозить" и прочих
Вот поэтому это обычно и есть почвой для двойных трактований. В ПДД есть раздел "Общие положения" со всеми определениями. Если там что-то отсутствует, то это должно быть определено в каком-то другом официальном документе (Конституции, законе или постановлении Рады, Кабмина, указа Президента и т.д.).
логан1919 написав:Уже не знают как деньги содрать с народа.
Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500? Деньги у него содрать хотят... тьфу.
Статистику по другому возрасту погуглите запросом: "car child seat safety".
Поражаюсь жадности, глупости и инфантильности подобных "родителей".
кресло в новом вольво и в тридцатилетних жигулях не одинаково полезны. да и что за автокресла вы хотите купить за 1500 грн, типа как отмазка от штрафа? хорош лицемерить, сколько по вашему должно быть подушек безопасности в автомобиле? давайте еще штрафовать водителей у которых менее 6 подушек безопасности и в качестве аргумента писать что "вот у меня хватило денег на такую машину, вот и вы либо покупаете либо не выезжаете на дорогу". самое главное что эти законы принимают в стране, где человек на джипе разорвет старенький автомобиль с детскими сиденьями и не понесет никакого наказания, кроме расходов на мусоров.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
RomanTik написав:если лет до 5-6 - то конечно автокресла рулят. Но вот если ребенок старше - на кой эта приблуда нужна, ремня не хватит?
Для старшего возраста, в детских креслах, расчитаных на старший возраст, снимается спинка, остаётся только сидушка, при этом, ребёнок пристёгивается стандартным ремнём безопасности. Сидушка от кресла просто поднимает ребёнка чуть выше.
логан1919 написав:Уже не знают как деньги содрать с народа.
Автокресло в случае аварии уменьшает шанс умереть вашему ребенку на 70% в возрасте до года и на 45% в возрасте до 4 лет. Жизнь и здоровье ваших детей стоит дешевле автокресла за 1500 грн или б/у за 500? Деньги у него содрать хотят... тьфу.
Я купив BRITAX-ROMER KING за 800 гривень б\у як новеньке, тільки обшивка трохи вицвіла. Дивився краш-тести крісел за 1500 гривень - там крісла розлітаютьтся на осколки як від гранати.
Slon_Nosov написав:что за автокресла вы хотите купить за 1500 грн, типа как отмазка от штрафа?
Я купив BRITAX-ROMER KING за 800 гривень б\у як новеньке, тільки обшивка трохи вицвіла. Дивився краш-тести крісел за 1500 гривень - там крісла розлітаютьтся на осколки як від гранати.
Вот пример сертифицированного для США кресла за 40$ (1000 грн). Я доверяю штатовским требованиям безопасности. C доставкой как раз 1500 и выйдет. http://www.evenflo.com/car-seats/big-kid/31912230.html А на Amazon можно взять кресла и с 50% скидкой, было бы желание. Цена подъемна для любого водителя, даже старенького ланоса. Есть больше свободных денег, тогда стоит покупать кресла за 100$+ и все подушки ставить, о чем тут разговор?
ssnet написав:А вам или государству какое до этого дело? Пусть родители хоть к фаркопу привязывают, если так считают нужным.
Родители не владеют детьми, это не животные. И даже животных нельзя убить "посчитав нужным и привязав к фаркопу" как вы 'шуточно' предлагаете, законы есть.
Если даже отбросить гуманизм: обществу выгодно чтобы дети выросли здоровыми, счастливыми, работоспособными и платили налоги. Инвалиды (после аварий) напротив могут требовать выплат из бюджета и статистически принесут меньше налогов обществу (вам в том числе). Поэтому штрафами и другими рычагами надо заставлять уменьшать количество пострадавших в авариях. Недовольство людей для которых безопасность своих детей не важна - просто не стоит принимать во внимание. Я думал это очевидно.
dan15 написав:Недовольство людей для которых безопасность своих детей не важна - просто не стоит принимать во внимание. Я думал это очевидно.
Очевидно тут тільки те, що забаганки і думка одних - зобов*язуть інших. Я за право вибору, а не примусове прививання "безпеки". В такому випадку нехай ще заборонять вживання наркотиків, алкоголю, табачних виробів, роботу заводів... Держава ж за здорове населення переживає, а не за наповнення бюджету за рахунок цього населення. Вибачте, але я вважаю цей закон тим, що втратив чинність, тим паче, що там немає жодного слова про дитячі сидіння.
Особлива проблема з Убер, Болт і т.п. - це служби фактично не таксі - так кажуть самі водії, хоч в Українї працюють як таксі і Уряд дозвлоляє їм це робити. От як я можу, будучи вагітною тягнути важке крісло щоб доїхати з дитиною в поліклініку? А в поліклініці як донести і де ставити це крісло? дуже немудро було приймати такий закон, не продумавши як це буде зі службами перевезення.
matsipura написав:Особлива проблема з Убер, Болт і т.п. - це служби фактично не таксі - так кажуть самі водії, хоч в Українї працюють як таксі і Уряд дозвлоляє їм це робити. От як я можу, будучи вагітною тягнути важке крісло щоб доїхати з дитиною в поліклініку? А в поліклініці як донести і де ставити це крісло? дуже немудро було приймати такий закон, не продумавши як це буде зі службами перевезення.
На всех столбах сейчас висит чья-то реклама "мы приезжаем с автокреслом" -- вызывайте их...