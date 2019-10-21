Про це він заявив в Маріуполі.
Дивися повний текст Президент виключив можливість повернення банків колишнім власникам.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:35
Президент виключив можливість повернення банків колишнім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент виключив можливість повернення банків колишнім власникам.
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:35
Вова, что ж ты лишаешь одним махом заработка разных там портниковых, березовцов и т.п. ушлепков-порохоботов..им же теперь и поговорить на своих каналах будет НЕ о чем!!.. ну еще с недельку помусолят арию Лысого+Хор им.Веревки..а потом что?!... это ж коллапс новостной в медиа-среде нарисовывается!!!
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