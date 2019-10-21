RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент виключив можливість
повернення банків колишнім...

Президент виключив можливість повернення банків колишнім...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:35

Президент виключив можливість повернення банків колишнім...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в Маріуполі.

Дивися повний текст Президент виключив можливість повернення банків колишнім власникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91612
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:35

Вова, что ж ты лишаешь одним махом заработка разных там портниковых, березовцов и т.п. ушлепков-порохоботов..им же теперь и поговорить на своих каналах будет НЕ о чем!!.. ну еще с недельку помусолят арию Лысого+Хор им.Веревки..а потом что?!... это ж коллапс новостной в медиа-среде нарисовывается!!!
maestro71
 
Повідомлень: 1992
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lite і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Немає жодних підстав для повернення ПриватБанку колишнім...
R2 » Чет 24 жов, 2019 13:07
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 13:07
nalim
Президент заявив про необхідність розгляду Японією...
R2 » Пон 21 жов, 2019 14:45
3 148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 20:25
warlamp
Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів
R2 » Сер 16 жов, 2019 10:39
4 176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 12:48
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13839)
29.10.2019 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.