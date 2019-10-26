|
|
|
ТОП-5 старих авто, яким віддають перевагу українці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Такі дані повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст ТОП-5 старих авто, яким віддають перевагу українці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91612
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:20
Думала тут Тойота будет ...
-
Alla79
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 26.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|