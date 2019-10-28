Економіка України зросте на 40%, якщо позбудеться від корупції і буде проводити реформи. Про це у вівторок, 29 жовтня.
Дивися повний текст Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 17:34
Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:49
Re: Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%
Та ну, не треба цього нічого.
Статки Коломойського зросли в 2018 на 10%, згідо Forbes.
А на скільки вони зростуть цього року...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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