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Гончарук назвав умову для
зростання економіки на 40%

Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:34

Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України зросте на 40%, якщо позбудеться від корупції і буде проводити реформи. Про це у вівторок, 29 жовтня.

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R2
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Через пів року... 40% єто такая мечта, а не цель
ann_hivista
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:49

Re: Гончарук назвав умову для зростання економіки на 40%

Жодних 40% зростання не буде, якщо Україна не буде реформуватися, позбавлятися від корупції, якщо суди не будуть чесними, якщо не припиниться тиск на бізнес”, – сказав він.

Та ну, не треба цього нічого. :oops:
Статки Коломойського зросли в 2018 на 10%, згідо Forbes.
А на скільки вони зростуть цього року...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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