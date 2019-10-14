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Porsche придумала крісло-ліжко для водія (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) зареєструвала патент компанії Porsche на використання розкладається крісла.
Дивися повний текст Porsche придумала крісло-ліжко для водія (фото)
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Додано: Вів 29 жов, 2019 17:50
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Пон 21 жов, 2019 10:54
DoooM
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