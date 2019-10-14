RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Porsche придумала крісло-ліжко
для водія (фото)

Porsche придумала крісло-ліжко для водія (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:50

Porsche придумала крісло-ліжко для водія (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) зареєструвала патент компанії Porsche на використання розкладається крісла.

Дивися повний текст Porsche придумала крісло-ліжко для водія (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91612
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:50

Зображення
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4327
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3440 раз.
 
Профіль
7
5
8
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lite і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія...
R2 » Сер 23 жов, 2019 16:40
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 16:41
arturkamd
Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)
R2 » Пон 21 жов, 2019 06:28
4 274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 10:54
DoooM
Toyota представила новий воднемобіль (фото)
R2 » Пон 14 жов, 2019 21:35
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 21:36
Captain Obvious

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13839)
29.10.2019 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.