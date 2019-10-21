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Як визначити справжність нової купюри в 1000 гривень (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 18:48
Пропонуємо до обговорення:
На що звертати увагу, щоб перевірити справжність купюри.
Дивися повний текст Як визначити справжність нової купюри в 1000 гривень (відео)
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Додано: Вів 29 жов, 2019 18:48
Какое мистическое совпадение - 13 лет назад ...(
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