Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/AESUkraine/ "Авто Євро Сила".
Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:43
В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:44
простите, оценивать кто будет? Если наши таможенники, то до бабушкиного органа єтот закон. Эти паскудники от инвойсови банковских платежей в ЕС отмахиваются - у них индикативные цены на ВСЁ.
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