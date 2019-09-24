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В Україні можуть ухвалити
нову ставку розмитнення

В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:43

В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/AESUkraine/ "Авто Євро Сила".

Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:44

простите, оценивать кто будет? Если наши таможенники, то до бабушкиного органа єтот закон. Эти паскудники от инвойсови банковских платежей в ЕС отмахиваются - у них индикативные цены на ВСЁ.
swan forever
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