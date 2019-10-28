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В Україні можуть ухвалити
нову ставку розмитнення

В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:43

В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/AESUkraine/ "Авто Євро Сила".

Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:44

простите, оценивать кто будет? Если наши таможенники, то до бабушкиного органа єтот закон. Эти паскудники от инвойсови банковских платежей в ЕС отмахиваются - у них индикативные цены на ВСЁ.
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:10

А з чого це на імпортований товар має накладатись ПДВ? Ми що при імпорті додаємо йому вартості? Яка база оподаткування? В ЄС на експортований товар ПДВ не сплачується, то чому вона нараховується у нас при імпорті?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:24

Чел покупает машину за 2000 евриков. На таможне оценивают машину в 3600. Так часто происходит. И это далеко не 35% о которых идет речь. Короч все для людей.
maratmagamedov2001
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 10:12

Нужно ограничение евро5/6.
Авто за 1000 евро это шо, прикол?
И какие 35%, не много? Авто за 10к растаможить 3,5к?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 10:22

  silver_arrow_ua написав:А з чого це на імпортований товар має накладатись ПДВ? Ми що при імпорті додаємо йому вартості? Яка база оподаткування? В ЄС на експортований товар ПДВ не сплачується, то чому вона нараховується у нас при імпорті?

Ввези щось в ЄС і побачиш, які податки будуть додані.
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:33

Re: В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення

Должна быть жесткая ставка по 2-м критериям модель/год выпуска. Согласно какого-нибудь общедоступного каталога.
Старше - дороже. Хлама и так на наших дорогах выше крыши. Не заработал на норамальный автомобиль (хотя бы от 10 тыс. дол.) - велкам в маршрутку.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:53

в Украине воздух и так плохой а эти деятели хотят стимулировать ввоз хлама в страну
в нормальных странах дизель запрещают те весь этот хлам будет здесь
должно быть ограничение на год выпуска все что старше 5 лет и не евро 5 запретить к ввозу в страну
rdroft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:31

Может лет через 80 начнут штрафовать катализаторных хирургов и перестанут лицемерничать с Евро 5/6
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:32

rdroft

У нас в новых машинах вырезают катализаторы практически сразу и перешивают двигатель, коптят они в итоге не хуже чем машины из 90ых на Евро 3
NDV
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