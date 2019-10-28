Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/AESUkraine/ "Авто Євро Сила".
Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:43
В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:44
простите, оценивать кто будет? Если наши таможенники, то до бабушкиного органа єтот закон. Эти паскудники от инвойсови банковских платежей в ЕС отмахиваются - у них индикативные цены на ВСЁ.
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:10
А з чого це на імпортований товар має накладатись ПДВ? Ми що при імпорті додаємо йому вартості? Яка база оподаткування? В ЄС на експортований товар ПДВ не сплачується, то чому вона нараховується у нас при імпорті?
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:24
Чел покупает машину за 2000 евриков. На таможне оценивают машину в 3600. Так часто происходит. И это далеко не 35% о которых идет речь. Короч все для людей.
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:12
Нужно ограничение евро5/6.
Авто за 1000 евро это шо, прикол?
И какие 35%, не много? Авто за 10к растаможить 3,5к?
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:22
Ввези щось в ЄС і побачиш, які податки будуть додані.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:33
Re: В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення
Должна быть жесткая ставка по 2-м критериям модель/год выпуска. Согласно какого-нибудь общедоступного каталога.
Старше - дороже. Хлама и так на наших дорогах выше крыши. Не заработал на норамальный автомобиль (хотя бы от 10 тыс. дол.) - велкам в маршрутку.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:53
в Украине воздух и так плохой а эти деятели хотят стимулировать ввоз хлама в страну
в нормальных странах дизель запрещают те весь этот хлам будет здесь
должно быть ограничение на год выпуска все что старше 5 лет и не евро 5 запретить к ввозу в страну
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:31
Может лет через 80 начнут штрафовать катализаторных хирургов и перестанут лицемерничать с Евро 5/6
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:32
rdroft
У нас в новых машинах вырезают катализаторы практически сразу и перешивают двигатель, коптят они в итоге не хуже чем машины из 90ых на Евро 3
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