В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення

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rdroft написав:не евро 5 запретить к ввозу в страну
Простите, что вмешиваюсь, только у меня вопрос - а какое топливо я смогу здесь заливать в двигатель Евро-5 ? Или Вы считаете, что для уменьшения уровня выброса достаточно только шилдика на двигателе ? Статистику производства бензина Евро-5 в Украине сами найдёте ?
silver_arrow_ua написав:А з чого це на імпортований товар має накладатись ПДВ? Ми що при імпорті додаємо йому вартості? Яка база оподаткування? В ЄС на експортований товар ПДВ не сплачується, то чому вона нараховується у нас при імпорті?
При імпорті з ЄС ви повертаєте їхнє ПДВ, сума нараховується вже на ціну без ПДВ їхнього. Якщо купувати на площадках в Європі то вийде десь +15-20 відсотків від ціни там
rdroft написав:не евро 5 запретить к ввозу в страну
Простите, что вмешиваюсь, только у меня вопрос - а какое топливо я смогу здесь заливать в двигатель Евро-5 ? Или Вы считаете, что для уменьшения уровня выброса достаточно только шилдика на двигателе ? Статистику производства бензина Евро-5 в Украине сами найдёте ?
Нормальний 95 бензин, зараз маю авто з Євро 6 - чудово їздить на нашому топливі, і розхід такий самий як в Європі на їхньому. І так - достатньо шильдика і не вирізаного каталізатора
Вы не поняли сути моего вопроса. Ещё раз - если мы боремся за экологичность автомобиля, т.е. снижение уровня выброса "всякой гадости из выхлопной трубы", то нужно думать в первую очередь не о двигателе, а о том, что в этом двигателе сгорает, другими словами - о бензине. Ведь гадость в выхлопе не из двигателя берётся, а именно из бензина. Зайдите на https://www.klo.ua/ua/service, внизу страницы есть "Порівняльна діаграма", выберите "Содержание свинца" и сравните "качество" обычного 95-го бензина и ЕВРО. Если кому лень открывать, то напишу сразу - разница в 15 (!) раз. Теперь моделируем ситуацию - один водитель в Ланос (ЕВРО2) залил бензин ЕВРО5 (литовский, допустим), а другой водитель VW Гольф (ЕВРО6), залил в него "обычный 95 UA". Вопрос - какой автомобиль произвёл меньше гадости из выхлопной трубы ?