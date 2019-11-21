В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення

Додано: Чет 21 лис, 2019 21:07

dinozavrik написав: Нормальний 95 бензин Нормальний 95 бензин

Вы не поняли сути моего вопроса. Ещё раз - если мы боремся за экологичность автомобиля, т.е. снижение уровня выброса "всякой гадости из выхлопной трубы", то нужно думать в первую очередь не о двигателе, а о том, что в этом двигателе сгорает, другими словами - о бензине. Ведь гадость в выхлопе не из двигателя берётся, а именно из бензина. Зайдите на, внизу страницы есть "Порівняльна діаграма", выберите "Содержание свинца" и сравните "качество" обычного 95-го бензина и ЕВРО. Если кому лень открывать, то напишу сразу - разница в 15 (!) раз.Теперь моделируем ситуацию - один водитель в Ланос (ЕВРО2) залил бензин ЕВРО5 (литовский, допустим), а другой водитель VW Гольф (ЕВРО6), залил в него "обычный 95 UA". Вопрос - какой автомобиль произвёл меньше гадости из выхлопной трубы ?Так может дело не в автомобиле, а ?