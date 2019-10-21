Платником податку є фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Дивися повний текст Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50
Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50
Для чого давати такі роз`яснення...сам переказ не є доходом ....якщо є доход, тоді можна говорити про податки
|