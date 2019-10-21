Платником податку є фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Дивися повний текст Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50
Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50
Для чого давати такі роз`яснення...сам переказ не є доходом ....якщо є доход, тоді можна говорити про податки
Додано: Сер 30 жов, 2019 00:09
Пугают ежа голой жо..й. Переводы попадают в банк, и много оседает на депозит. Банк покупает ОВГЗ и деньги идут в бюджет и не 19,5% ,а намного больше.
Додано: Сер 30 жов, 2019 01:04
synutka, перевод (точнее, его получение) - это таки доход и налоги с него таки надо платить, иначе налоговая имеет право потом этот налог стребовать уже с пенями. Ничего плохого в напоминании нет. Но вот упомянуть про 19.5%, но не сказать, что до второй степени родства включительно ставка равна нулю - это уже обычный уровень статей на этом сайте.
Додано: Сер 30 жов, 2019 03:23
Откройте карту в китайском банке и всю валюту заводите туда. Слава Компарии Китая!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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