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Грошовий переказ з-за кордону:
які податки потрібно сплатити

Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50

Грошовий переказ з-за кордону: які податки потрібно сплатити

Пропонуємо до обговорення:
Платником податку є фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:50

Для чого давати такі роз`яснення...сам переказ не є доходом ....якщо є доход, тоді можна говорити про податки
synutka
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 00:09

Пугают ежа голой жо..й. Переводы попадают в банк, и много оседает на депозит. Банк покупает ОВГЗ и деньги идут в бюджет и не 19,5% ,а намного больше.
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 01:04

synutka, перевод (точнее, его получение) - это таки доход и налоги с него таки надо платить, иначе налоговая имеет право потом этот налог стребовать уже с пенями. Ничего плохого в напоминании нет. Но вот упомянуть про 19.5%, но не сказать, что до второй степени родства включительно ставка равна нулю - это уже обычный уровень статей на этом сайте.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 03:23

Откройте карту в китайском банке и всю валюту заводите туда. Слава Компарии Китая! :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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