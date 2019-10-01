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Ryanair запустив два рейси з Харкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Ryanair відкрив прямі рейси у Вільнюс (Литва) і Познань (Польща) з аеропорту Харкова.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:07
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