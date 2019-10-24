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В Україну хочуть зайти три
великі криптобіржі - голова UVCA

В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41

В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA

Пропонуємо до обговорення:
Три великих біржі криптовалюта хотіли б почати офіційно працювати в Україні.

Дивися повний текст В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA.
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конкуренция это хорошо - чтобы еще карбо, Эней итд запустили на биржах кроме
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:35

Ага, особенно после того, когда узнали, что нужно будет платить налоги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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