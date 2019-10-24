Три великих біржі криптовалюта хотіли б почати офіційно працювати в Україні.
Дивися повний текст В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41
В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41
конкуренция это хорошо - чтобы еще карбо, Эней итд запустили на биржах кроме
occce io
хомяк
бтц трейд
куна
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:35
Ага, особенно после того, когда узнали, что нужно будет платить налоги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|