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Гончарук: Питання ПриватБанку
стало ключовим у боротьбі...

Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:20

Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі за стабільність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:20

"Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам."

странное утверждение...
т.е. даже если суды всех инстанций (честные, непредвзятые - без прикола) постановят вернуть, то эти рещения не будут исполняться потому что по мнению офиса гаранта это не правильно?
PV
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  PV написав:"Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам."

странное утверждение...
т.е. даже если суды всех инстанций (честные, непредвзятые - без прикола) постановят вернуть, то эти рещения не будут исполняться потому что по мнению офиса гаранта это не правильно?

Тому що у нас не буває щоб суди були "честные, непредвзятые" ...
В це ніхто взагалі не вірить - ні на якому рівні .
Puente
 
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