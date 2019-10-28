Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі за стабільність.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:20
Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук: Питання ПриватБанку стало ключовим у боротьбі за стабільність.
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:20
"Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам."
странное утверждение...
т.е. даже если суды всех инстанций (честные, непредвзятые - без прикола) постановят вернуть, то эти рещения не будут исполняться потому что по мнению офиса гаранта это не правильно?
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:23
Тому що у нас не буває щоб суди були "честные, непредвзятые" ...
В це ніхто взагалі не вірить - ні на якому рівні .
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