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Виведення з ПриватБанку 5,5 мільярда доларів: У ЄБРР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:24
Пропонуємо до обговорення:
У Європейському банку реконострукції та розвитку заявили, що очікують на активізацію розслідування справ про виведення з ПриватБанку близько 5,5 мільярдів доларів ексвласниками.
Дивися повний текст Виведення з ПриватБанку 5,5 мільярда доларів: У ЄБРР очікують активізації розслідування
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:24
"Он добавил, что НАБУ, Генпрокуратура и СБУ не являются судами, на которые правительство не может оказывать давления"
приехали! - а на куя они созданы?
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