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В Києві будуть зранку закривати
одну із станцій метро

В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:10

В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену в фейсбуці.

Дивися повний текст В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:11

"Сейчас пользоваться подземкой бесплатно может 31 категория льготников, а это 25% пассажиров"... Как-то дофига получается...
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