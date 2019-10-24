Про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену в фейсбуці.
Дивися повний текст В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:10
В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:11
"Сейчас пользоваться подземкой бесплатно может 31 категория льготников, а это 25% пассажиров"... Как-то дофига получается...
|