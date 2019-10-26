Про це сказано в законопроекті
Дивися повний текст Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:25
Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:25
Как ? Опять ???
Дополнительный аргумент сидеть на минималке и не показывать официальные доходы.
Когда в эти тупые головы придет простая идея, что для вывода з/п из тени ставка налогов должна быть тем меньше, чем больше налогоплательшиком декларируется размер официального дохода.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:33
да ведь только кричали об отмене военного сбора. или это такой способ прощупать реакцию масс? как вы уже ....
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:48
какие военные сборы?
Олигархи свое бабло в оффшоры качают, а простым гражданам с 4100 зп кроме всех налохов еще и военный непонятный сбор.
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:05
Тут не все так просто: куча народа не рискует "светить" реальные доходы из-за недоверия власти -- по принципу "чтобы потом чего не было". Потому как были прецеденты уже "вы сейчас все свои доходы покажите -- и потом вам ничего не будет", а потом проходило пара-тройка месяцев -- и оп-па.
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:32
Как правильно выше сказали - это будет дополнительным стимулом сидеть на минималке. А военный сбор нужно вообще отменить, войны нет - во время активных БД был этот сбор, потом горячая фаза спала (перешла в сидение на блокпостах и окопах), но средства с этого сбора идут-то не меньшие и вопрос - куда они расходуются.
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