Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору

Додано: Сер 30 жов, 2019 18:49

Блин. Лично я не против военного сбора в наши дни, в свое время мне даже казалось, что 1.5% мало как-то. Но с 2014 года в армии ничего не поменялось: она не стала контрактной в полном смысле слова - зовут как и раньше кого попало послужить. Лично знаю случаи когда принудительно забирали с шахты людей в АТО. За ними сохраняли зп на шахте, все прочие выплаты + добавляли ставку контрактника. Идти никто особо не хотел, но возвращались при деньгах (по меркам небольшого города хороших). Так из них бойцы как из меня - в первом же бою кранты. Это я все к чему... Деньги тратятся крайне нерационально на непрофессионалов. Я против рудиментарного содержания частей, где служат дети по 17-20 лет. При таком раскладе я скидываться не хочу: раз ничего не меняется, то пусть обходятся военным бюджетом, какой был до введения этого сбора.