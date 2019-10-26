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Нардепи пропонують диференціювати
ставку військового збору

Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:49

Блин. Лично я не против военного сбора в наши дни, в свое время мне даже казалось, что 1.5% мало как-то. Но с 2014 года в армии ничего не поменялось: она не стала контрактной в полном смысле слова - зовут как и раньше кого попало послужить. Лично знаю случаи когда принудительно забирали с шахты людей в АТО. За ними сохраняли зп на шахте, все прочие выплаты + добавляли ставку контрактника. Идти никто особо не хотел, но возвращались при деньгах (по меркам небольшого города хороших). Так из них бойцы как из меня - в первом же бою кранты. Это я все к чему... Деньги тратятся крайне нерационально на непрофессионалов. Я против рудиментарного содержания частей, где служат дети по 17-20 лет. При таком раскладе я скидываться не хочу: раз ничего не меняется, то пусть обходятся военным бюджетом, какой был до введения этого сбора.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:59

які військові збори для презе миру зельонки?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:56

Re: Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збо

Во первых если есть военный сбор в мирное время нужно отменять призыв и полностью переводить армию на контракт.

Во вторых предложенные процентные ставки дают небольшой выигрыш нищим зато сразу на 1-2% повышают налог среднему классу. Очередной инструмент убивающий средний класс? Так это только ускорит процессы эмиграции и ухода в тень.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:16

Это законопроект от специально обученной депутатки членкині "Свободи". Альтернативный инициативе Дубинского. Шансов у этого действия в стиле "а баба Яга против", скорее всего нет.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:38

  v0f41k написав:Во первых если есть военный сбор в мирное время нужно отменять призыв и полностью переводить армию на контракт.

Во вторых предложенные процентные ставки дают небольшой выигрыш нищим зато сразу на 1-2% повышают налог среднему классу. Очередной инструмент убивающий средний класс? Так это только ускорит процессы эмиграции и ухода в тень.

Ти диви як заспівав. Особливо тоді, як, по Вашим міркам, ніщіх в країні 99%.
Для середнього класу, по оцінкам країни, а не Вашим - абсолютно нічого не зміниться. Як було 1,5%, так і залишеться.
jeugen
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  #<12
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