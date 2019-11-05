Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору

Додано: Чет 31 жов, 2019 12:34

Будь який податок повинен грунтуватися на соціальній справедливості. Тому ставка військового податку (та інші податки, збори, платежі на безпеку і оборону) повинна бути фіксованою для всіх (фізичні і юридичні особи). А от базою оподаткування повинен бути не щомісячний дохід, а капітал (майно, заощадження) на кінець звітного періоду. Тобто чим більше в громадянина (чи юр.особи) наявного капіталу (нерухомість, кеш, депозити, земля, інше майно та заощадження) на кінець звітного періоду (наприклад квартал), тим білеше вона повинна заплатити за безбеку і збереження цього майна (точніше %податку як і для в всіх один, але сума до сплати в грн. буде більшою ніж у біднішого громадянина) . Чому не щомісяцний дохід. Тому що, якщо людина немає у власності нічого, отримує тільки дохід у вигляді з/п 15000грн. і повністю його витрачає (оренда житла, коммун.платежі, харчування та інші витрати), то виходить, що йому нічого захищати і убеспечувати (тобто немає заощаджень), окрім власного життя. Тому справедливо цій людині взагалі не платити військовий збір, а лише якийсь фіксований для всіх громадян (не залежний від доходу і капіталу) платіж на внутрішню безбеку (утримання МВС, наприклад поліція) – але це вже окремо від військового податку.