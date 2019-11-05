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Нардепи пропонують диференціювати
ставку військового збору

Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:49

Блин. Лично я не против военного сбора в наши дни, в свое время мне даже казалось, что 1.5% мало как-то. Но с 2014 года в армии ничего не поменялось: она не стала контрактной в полном смысле слова - зовут как и раньше кого попало послужить. Лично знаю случаи когда принудительно забирали с шахты людей в АТО. За ними сохраняли зп на шахте, все прочие выплаты + добавляли ставку контрактника. Идти никто особо не хотел, но возвращались при деньгах (по меркам небольшого города хороших). Так из них бойцы как из меня - в первом же бою кранты. Это я все к чему... Деньги тратятся крайне нерационально на непрофессионалов. Я против рудиментарного содержания частей, где служат дети по 17-20 лет. При таком раскладе я скидываться не хочу: раз ничего не меняется, то пусть обходятся военным бюджетом, какой был до введения этого сбора.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:59

які військові збори для презе миру зельонки?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:56

Re: Нардепи пропонують диференціювати ставку військового збо

Во первых если есть военный сбор в мирное время нужно отменять призыв и полностью переводить армию на контракт.

Во вторых предложенные процентные ставки дают небольшой выигрыш нищим зато сразу на 1-2% повышают налог среднему классу. Очередной инструмент убивающий средний класс? Так это только ускорит процессы эмиграции и ухода в тень.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:16

Это законопроект от специально обученной депутатки членкині "Свободи". Альтернативный инициативе Дубинского. Шансов у этого действия в стиле "а баба Яга против", скорее всего нет.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:38

  v0f41k написав:Во первых если есть военный сбор в мирное время нужно отменять призыв и полностью переводить армию на контракт.

Во вторых предложенные процентные ставки дают небольшой выигрыш нищим зато сразу на 1-2% повышают налог среднему классу. Очередной инструмент убивающий средний класс? Так это только ускорит процессы эмиграции и ухода в тень.

Ти диви як заспівав. Особливо тоді, як, по Вашим міркам, ніщіх в країні 99%.
Для середнього класу, по оцінкам країни, а не Вашим - абсолютно нічого не зміниться. Як було 1,5%, так і залишеться.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:34

Будь який податок повинен грунтуватися на соціальній справедливості. Тому ставка військового податку (та інші податки, збори, платежі на безпеку і оборону) повинна бути фіксованою для всіх (фізичні і юридичні особи). А от базою оподаткування повинен бути не щомісячний дохід, а капітал (майно, заощадження) на кінець звітного періоду. Тобто чим більше в громадянина (чи юр.особи) наявного капіталу (нерухомість, кеш, депозити, земля, інше майно та заощадження) на кінець звітного періоду (наприклад квартал), тим білеше вона повинна заплатити за безбеку і збереження цього майна (точніше %податку як і для в всіх один, але сума до сплати в грн. буде більшою ніж у біднішого громадянина) . Чому не щомісяцний дохід. Тому що, якщо людина немає у власності нічого, отримує тільки дохід у вигляді з/п 15000грн. і повністю його витрачає (оренда житла, коммун.платежі, харчування та інші витрати), то виходить, що йому нічого захищати і убеспечувати (тобто немає заощаджень), окрім власного життя. Тому справедливо цій людині взагалі не платити військовий збір, а лише якийсь фіксований для всіх громадян (не залежний від доходу і капіталу) платіж на внутрішню безбеку (утримання МВС, наприклад поліція) – але це вже окремо від військового податку.
Tolya9
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:36

А у кого ЗП больше 100 000, тот платить вообще не будет?
azhezhel56
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:15

azhezhel56
Статью надо бы целиком читать, а не до первого рекламного блока ;)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:20

Согласен!))
azhezhel56
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:15

  Tolya9 написав:Будь який податок повинен грунтуватися на соціальній справедливості. Тому ставка військового податку (та інші податки, збори, платежі на безпеку і оборону) повинна бути фіксованою для всіх (фізичні і юридичні особи). А от базою оподаткування повинен бути не щомісячний дохід, а капітал (майно, заощадження) на кінець звітного періоду. Тобто чим більше в громадянина (чи юр.особи) наявного капіталу (нерухомість, кеш, депозити, земля, інше майно та заощадження) на кінець звітного періоду (наприклад квартал), тим білеше вона повинна заплатити за безбеку і збереження цього майна (точніше %податку як і для в всіх один, але сума до сплати в грн. буде більшою ніж у біднішого громадянина) . Чому не щомісяцний дохід. Тому що, якщо людина немає у власності нічого, отримує тільки дохід у вигляді з/п 15000грн. і повністю його витрачає (оренда житла, коммун.платежі, харчування та інші витрати), то виходить, що йому нічого захищати і убеспечувати (тобто немає заощаджень), окрім власного життя. Тому справедливо цій людині взагалі не платити військовий збір, а лише якийсь фіксований для всіх громадян (не залежний від доходу і капіталу) платіж на внутрішню безбеку (утримання МВС, наприклад поліція) – але це вже окремо від військового податку.

Цікава пропозиція, але виникає питання тих же пенсіонерів і тих же олігархів. З одного боку пенсіонер з його жалкою пенсією, у якого є 2-о поверховий будинок на 100кв. м і город на 10соток десь в Миколаєві. І це все оцінить ДФС в 50 000 долл. А з іншої сторони олігарх у якого нічого немає, але на його сім*ї числяться декілька гектарів котеджів, ... . Але сім*я в Україні не проживає, і не працює взагалі, а вартість цього всього майна, згідно з оцінкою ДФС - 15 000 долл.
І знову виникає коллапс.
jeugen
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