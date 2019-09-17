Американський вугільний гігант Murray Energy Corp. оголосив себе банкрутом на тлі триваючого падіння попиту на вугілля.
Дивися повний текст Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про банкрутство.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:56
Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про...
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Дивися повний текст Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про банкрутство.
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