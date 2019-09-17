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Найбільша приватна вугільна
компанія США оголосила про...

Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:56

Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про...

Пропонуємо до обговорення:
Американський вугільний гігант Murray Energy Corp. оголосив себе банкрутом на тлі триваючого падіння попиту на вугілля.

Дивися повний текст Найбільша приватна вугільна компанія США оголосила про банкрутство.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:56

Это не оттуда пару кораблей угля купила украина?
blueiceua
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