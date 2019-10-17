У вересні поточного року надходження митних платежів до державного бюджету виконано на 87,4%.
Дивися повний текст Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету на 12%.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:58
Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету на 12%.
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