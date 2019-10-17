RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Митниця Нефьодова не виконала
план за доходами бюджету...

Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:58

Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні поточного року надходження митних платежів до державного бюджету виконано на 87,4%.

Дивися повний текст Митниця Нефьодова не виконала план за доходами бюджету на 12%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91621
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey_spec, Волгарь і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів
R2 » Пон 28 жов, 2019 16:39
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 16:39
blueiceua
SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну
R2 » Пон 28 жов, 2019 11:14
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 12:55
ALexxxS
Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на...
R2 » Чет 17 жов, 2019 08:02
5 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.