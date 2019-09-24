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В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами.
Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06
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