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В Україні скасовано обмеження
на купівлю іноземної валюти

В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06

В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами.

Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06

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